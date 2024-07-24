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Квитків буде більше — Укрзалізниця збільшила кількість рейсів на популярний напрямок

24 липня 2024 14:44
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Інтерсіті з Києва до Одеси — Укрзалізниця додала рейси
Потяги. Фото: Укрзалізниця
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Укрзалізниця збільшила кількість рейсів Інтерсіті Київ — Одеса. Компанія зробила це через високий попит.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

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У зв’язку з високим попитом на напрямок Київ — Одеса Укрзалізниця вирішила збільшити кількість місць у піковий сезон. Два тижні тому було запущено Інтерсіті № 761/762 за маршрутом Київ — Одеса, і за цей час спостерігається стійкий інтерес пасажирів до цього маршруту.

Відтак Інтерсіті до Одеси курсуватиме додатково 24 та 30 липня, а також 1, 7, 13, 15, 21, 27 та 29 серпня за таким графіком:

• відправлення з Києва о 06:03, прибуття до Одеси о 13:34;

• зворотний рейс з Одеси відправлятиметься о 14:20, прибуття до Києва о 21:54.

У ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва Тарпан, що дозволить збільшити кількість місць на цьому напрямку на 50% порівняно зі звичайними рейсами.

Зазначимо, що квитки на всі рейси доступні в додатку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, пасажири Укрзалізниці виявляють незадоволення ускладненням процесу придбання квитків на популярні маршрути. Представники компанії зазначають, що це обумовлено значним зростанням попиту під час пікового сезону.

Раніше ми повідомляли, що в потязі "Запоріжжя – Ужгород" у вівторок, 16 липня, через спеку померла жінка.

Також ми писали, що Укрзалізниця збільшила кількість рейсів із жіночими купе. Квитки на певні потяги із такими вагонами можна придбати з 13 липня.

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