Мужчине продали билет в женское купе - как Укрзализныця отреагировала на скандал

Женское купе. Фото: Вечерний Киев

В понедельник, 4 августа в поезде "Запорожье-Ясиня" мужчина оказался в женском купе из-за ошибки при продаже билета. В Укрзализныце уже отреагировали на скандал.

Видео в этом случае опубликовала Ольга Сергиенко на Facebook.

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Мужчина купил место в женском купе

На записи видно, как конфликт между женщинами в купе и мужчиной быстро набирает обороты. Женщины обратились к проводнице, спрашивая, может ли мужчина находиться в женском купе. Проводница ответила, что билет действительно был продан на это место. Она также предложила мужчине поразвлечь девушек.

"У него есть билет, понимаете? Я его не привела сюда. Почему он не может ехать? С каких пор это запрещено?", — заявила проводница.

Мужчина в свою очередь предложил женщинам обратиться в кассу для обмена билетов или найти другой вагон.

В комментариях под постом представители "Укрзализныци" объяснили, что при покупке билета пассажиры получают уведомление о том, что место находится в женском купе.

"В данном случае пассажир сознательно проигнорировал это требование, а следовательно, должен быть не допущен к перевозкам в этом вагоне. Такие случаи редки, но встречаются как исключения. Задачей наших проводников в таких случаях является найти альтернативное место для мужчины в другом вагоне, корректность действий бригады оценивается внутренним расследованием, но уже сейчас можем констатировать, что по всем протоколам ситуацию нужно было решить до посадки, а не после. Женские купе созданы для безопасности и комфорта женщин, и железная дорога просит с уважением относиться к существующим правилам", — идется в сообщении.