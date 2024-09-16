Псевдогубернатору Херсонської області та його спільникам винесли вирок 15 років в'язниці

Засідання суду. Фото ілюстративне: newch.tv

Офіс генерального прокурора засудив до 15 років ув’язнення псевдогубернатора Херсонської області. Окрім того, тюремні терміни отримали спільники колаборанта.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у понеділок, 16 вересня.

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За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора сімох учасників організованої групи визнано винними у сприянні державі-агресору, а трьох з них ще й у колабораційній діяльності.

"Вироком суду так званого губернатора Херсонської області, який на той час був головою Херсонської окупаційної військово-цивільної адміністрації, засуджено до 15 років позбавлення волі", — говориться у повідомленні.

Іншим шістьом учасникам організованої групи призначено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори зуміли довести в суді, що засуджені перейшли на бік російських загарбників на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та активно сприяли окупаційній владі Росії у забезпеченні поштових, логістичних, фінансових та торгівельних потреб.

На базі цілісних майнових комплексів Херсонської дирекції АТ "Укрпошта" вони створили та забезпечували діяльність окупаційної псевдоструктури — "государственного унитарного предприятия "Почта Херсона".

Засуджені агітували працівників АТ "Укрпошта" влаштовуватися на роботу до незаконного утворення, запевняючи, що російська окупаційна влада там назавжди.