Псевдогубернатору Херсонської області та його спільникам винесли вирок 15 років в'язниці

Псевдогубернатора Херсонської області та його спільників засудили до 15 років в'язниці
Офіс генерального прокурора засудив до 15 років ув’язнення псевдогубернатора Херсонської області. Окрім того, тюремні терміни отримали спільники колаборанта.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у понеділок, 16 вересня.
Псевдогубернатор Херсонської області отримав тюремний термін
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора сімох учасників організованої групи визнано винними у сприянні державі-агресору, а трьох з них ще й у колабораційній діяльності.
"Вироком суду так званого губернатора Херсонської області, який на той час був головою Херсонської окупаційної військово-цивільної адміністрації, засуджено до 15 років позбавлення волі", — говориться у повідомленні.
Іншим шістьом учасникам організованої групи призначено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Прокурори зуміли довести в суді, що засуджені перейшли на бік російських загарбників на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та активно сприяли окупаційній владі Росії у забезпеченні поштових, логістичних, фінансових та торгівельних потреб.
На базі цілісних майнових комплексів Херсонської дирекції АТ "Укрпошта" вони створили та забезпечували діяльність окупаційної псевдоструктури — "государственного унитарного предприятия "Почта Херсона".
Засуджені агітували працівників АТ "Укрпошта" влаштовуватися на роботу до незаконного утворення, запевняючи, що російська окупаційна влада там назавжди.
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