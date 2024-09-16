Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Псевдогубернатор Херсонской области и его сообщники приговорены к 15 годам тюрьмы arrow

Псевдогубернатор Херсонской области и его сообщники приговорены к 15 годам тюрьмы

16 сентября 2024 14:35
Дмитрий Галушка - Редактор
Псевдогубернатору Херсонской области и его подельникам вынесли приговор 15 лет тюрьмы
Заседание суда. Фото иллюстративный: newch.tv
Дмитрий Галушка - Редактор

Офис генерального прокурора приговорил к 15 годам тюрьмы псевдогубернатора Херсонской области. Кроме того, тюремные сроки получили подельники коллаборанта.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 16 сентября.

Читайте также:

Псевдогубернатор Херсонской области получил тюремный срок

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора семь участников организованной группы признаны виновными в содействии государству-агрессору, а трое из них еще и в коллаборационной деятельности.

"Приговором суда так называемого губернатора Херсонской области, который в то время был главой Херсонской оккупационной военно-гражданской администрации, приговорен к 15 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

Другим шестерым участникам организованной группы назначено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры сумели доказать в суде, что осужденные перешли на сторону российских захватчиков на временно оккупированных территориях Херсонской области и активно способствовали оккупационным властям России в обеспечении почтовых, логистических, финансовых и торговых нужд.

На базе целостных имущественных комплексов Херсонской дирекции АО "Укрпочта" они создали и обеспечивали деятельность оккупационной псевдоструктуры - "государственного унитарного предприятия "Почта Херсона".

Осужденные агитировали работников АО "Укрпочта" устраиваться на работу до незаконного образования, уверяя, что российские оккупационные власти там навсегда.

Офис генпрокурора
Сообщения Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

суд Украина Офис генерального прокурора Херсонская область Коллаборант

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:12 Крушил окна кофейни во Львове — полиция задержала подозреваемого

14:59 В ЦНС объяснили, каким образом Россия может воспользоваться покушением на Трампа

14:56 Проезд в некоторых местах затруднен — в Одессе повалило дюжину деревьев

14:43 Зеленский включил Силы беспилотных систем в структуру ВСУ

14:35 Псевдогубернатор Херсонской области и его сообщники приговорены к 15 годам тюрьмы

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

14:31 Стрелка с Дмитрия Донского в Одессе задержали в Киевской области — подробности

14:27 В поезде Львов-Моршин подралась военизированная охрана — в Укрзализныце резко отреагировали

14:07 Одна из стран ЕС выплатит беженцам за возвращение в Украину по 1,4 млн грн

14:04 Италия передаст Украине вторую батарею ПВО Samp-T — в чем ее особенность

13:59 В ВМС показали, как эффектно уничтожают оккупантов с помощью FPV-дронов

15:12 Крушил окна кофейни во Львове — полиция задержала подозреваемого

14:59 В ЦНС объяснили, каким образом Россия может воспользоваться покушением на Трампа

14:56 Проезд в некоторых местах затруднен — в Одессе повалило дюжину деревьев

14:43 Зеленский включил Силы беспилотных систем в структуру ВСУ

14:35 Псевдогубернатор Херсонской области и его сообщники приговорены к 15 годам тюрьмы

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

14:31 Стрелка с Дмитрия Донского в Одессе задержали в Киевской области — подробности

14:27 В поезде Львов-Моршин подралась военизированная охрана — в Укрзализныце резко отреагировали

14:07 Одна из стран ЕС выплатит беженцам за возвращение в Украину по 1,4 млн грн

14:04 Италия передаст Украине вторую батарею ПВО Samp-T — в чем ее особенность

13:59 В ВМС показали, как эффектно уничтожают оккупантов с помощью FPV-дронов

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку