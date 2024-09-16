Псевдогубернатору Херсонской области и его подельникам вынесли приговор 15 лет тюрьмы

Псевдогубернатор Херсонской области и его сообщники приговорены к 15 годам тюрьмы
Офис генерального прокурора приговорил к 15 годам тюрьмы псевдогубернатора Херсонской области. Кроме того, тюремные сроки получили подельники коллаборанта.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 16 сентября.
Псевдогубернатор Херсонской области получил тюремный срок
При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора семь участников организованной группы признаны виновными в содействии государству-агрессору, а трое из них еще и в коллаборационной деятельности.
"Приговором суда так называемого губернатора Херсонской области, который в то время был главой Херсонской оккупационной военно-гражданской администрации, приговорен к 15 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.
Другим шестерым участникам организованной группы назначено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуроры сумели доказать в суде, что осужденные перешли на сторону российских захватчиков на временно оккупированных территориях Херсонской области и активно способствовали оккупационным властям России в обеспечении почтовых, логистических, финансовых и торговых нужд.
На базе целостных имущественных комплексов Херсонской дирекции АО "Укрпочта" они создали и обеспечивали деятельность оккупационной псевдоструктуры - "государственного унитарного предприятия "Почта Херсона".
Осужденные агитировали работников АО "Укрпочта" устраиваться на работу до незаконного образования, уверяя, что российские оккупационные власти там навсегда.
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