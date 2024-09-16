Псевдогубернатору Херсонской области и его подельникам вынесли приговор 15 лет тюрьмы

Заседание суда. Фото иллюстративный: newch.tv

Офис генерального прокурора приговорил к 15 годам тюрьмы псевдогубернатора Херсонской области. Кроме того, тюремные сроки получили подельники коллаборанта.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в понедельник, 16 сентября.

Читайте также:

Псевдогубернатор Херсонской области получил тюремный срок

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора семь участников организованной группы признаны виновными в содействии государству-агрессору, а трое из них еще и в коллаборационной деятельности.

"Приговором суда так называемого губернатора Херсонской области, который в то время был главой Херсонской оккупационной военно-гражданской администрации, приговорен к 15 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

Другим шестерым участникам организованной группы назначено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры сумели доказать в суде, что осужденные перешли на сторону российских захватчиков на временно оккупированных территориях Херсонской области и активно способствовали оккупационным властям России в обеспечении почтовых, логистических, финансовых и торговых нужд.

На базе целостных имущественных комплексов Херсонской дирекции АО "Укрпочта" они создали и обеспечивали деятельность оккупационной псевдоструктуры - "государственного унитарного предприятия "Почта Херсона".

Осужденные агитировали работников АО "Укрпочта" устраиваться на работу до незаконного образования, уверяя, что российские оккупационные власти там навсегда.