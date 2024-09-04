Глава МИД Дмитрий Кулеба не будет отправлен в отставку 4 сентября

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу сегодня, 4 сентября, не отправят в отставку. Верховная Рада отложила голосование по этому вопросу.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк .

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Несмотря на то, что Верховная Рада уже проголосовала за ряд кадровых изменений в правительстве, увольнение Кулебы сегодня не состоится.

"На Кулебе что-то пошло не так…. Остановили разбирательство и объявили перерыв…. Против выступили Слуги, которые понимали, что она провалится", — написал Железняк.

Также источник из среды "Слуги народа" дал уточнение, что голосование по отставке Кулебы решили отложить на завтра, поскольку в зале присутствует недостаточно депутатов.