Віталія Коваля звільнено з посади голови Фонду Держмайна України

Віталій Коваль. Фото: gordon.ua

У Верховній Раді України з другої спроби звільнили голову Фонду держмайна Віталія Коваля. Рішення підтримала більшість парламентарів.

Про це повідомив народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у четвер, 5 вересня.

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За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.

Зауважимо, що для його відставки вчора забракло голосів у Раді. Очікується, що тепер Коваль займе вакантне крісло міністра аграрної політики України.

Також наголосимо, що у відставку вже відправлено очільницю Мінреінтеграції Ірину Верещук, Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, Міністра юстиції України Дениса Малюську та низку інших провідних урядовців.