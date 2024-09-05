Новим главою МЗС стане Андрій Сибіга — рішення Зеленського

Заступник глави Офісу президента України Андрій Сибіга. Фото: Офіс президента України

Нещодавно Верховна рада України звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ. Тепер його місце може зайняти заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

Про це свідчить проєкт постанови Президента України Володимира Зеленського.

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Що відомо про Андрія Сибігу

Зауважимо, що Андрій Сибіга працює у дипломатичній сфері з 1997 року. У 2012 році він був в.о. директора, директором Департаменту консульської служби МЗС України. У 2016 році обіймав посаду посла України у Туреччині, а у 2021-му указом президента став заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

12 квітня 2024 року за рішенням уряду, став першим заступником міністра закордонних справ України. Наразі глава держави пропонує його на посаду нового голови українського дипвідомства.

Нагадаємо, що наймолодшого міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у четвер, 5 вересня, було звільнено з посади. Про причини звільнення не повідомлялося, а на засідання Ради політик так і не прийшов.

У Bloomberg припускають, що тепер Кулеба зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО. Видання зазначає, що політик дуже сильно потоваришував з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та низкою інших міністрів закордонних справ країн НАТО.