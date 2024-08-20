Рада ухвалила закон для іноземних захисників України

Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: t.me/yzheleznyak

Верховна рада підтримала законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Документом передбачено надання низки привілеїв.

Про це у повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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Про що законопроєкт

Проєкт закону зокрема дозволяє іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи протерміновані.

Додатково члени сімей військових матимуть право на тимчасове проживання.