Рада проголосувала за законопроєкт щодо позбавлення державних нагород

Засідання Верховної Ради. Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада під час засідання у вівторок, 20 серпня, прийняла у першому читанні законопроєкт №11410, який передбачає позбавлення державних нагород осіб, яких визнали зрадниками України. Рішення підтримав 341 парламентар.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За словами Железняка, законопроєкт підтримала переважна більшість присутніх парламентарів — 341 голос було віддано "за".

Результати голосування у Верховній Раді. Фото: t.me/yzheleznyak

"Для цього передбачається нове додаткове покарання в КК — позбавлення державних нагород, і визначаються злочини, за які це може мати місце. В КПК визначається, що суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу держнагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагод за рішенням РНБО", — пояснив нардеп.