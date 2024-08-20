Рада проголосувала за законопроєкт щодо позбавлення державних нагород

Зрадників України позбавлять державних нагород — Рада проголосувала за законопроєкт
Верховна Рада під час засідання у вівторок, 20 серпня, прийняла у першому читанні законопроєкт №11410, який передбачає позбавлення державних нагород осіб, яких визнали зрадниками України. Рішення підтримав 341 парламентар.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Позбавлення державних нагород зрадників України
За словами Железняка, законопроєкт підтримала переважна більшість присутніх парламентарів — 341 голос було віддано "за".
"Для цього передбачається нове додаткове покарання в КК — позбавлення державних нагород, і визначаються злочини, за які це може мати місце. В КПК визначається, що суд під час вироку має визначити, чи є підстави позбавляти особу держнагород. Вводиться також санкція у вигляді позбавлення держнагод за рішенням РНБО", — пояснив нардеп.
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