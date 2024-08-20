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Рада приняла законопроект о правовом статусе иностранцев, защищающих Украину

20 августа 2024 15:02
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Рада приняла закон для иностранных защитников Украины
Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: t.me/yzheleznyak
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Верховная рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Документом предусмотрено предоставление ряда привилегий.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 20 августа.

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Проект закона, в частности, позволяет иностранцам и лицам без гражданства, защищающим Украину, получать виды на временное проживание или иммигрировать, даже если их документы просрочены.

Дополнительно члены семей военных будут иметь право на временное проживание.

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Скриншот сообщения Гончаренка в Telegram

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