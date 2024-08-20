Рада приняла закон для иностранных защитников Украины

Рада приняла законопроект о правовом статусе иностранцев, защищающих Украину
20 августа 2024 15:02
Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: t.me/yzheleznyak
Верховная рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Документом предусмотрено предоставление ряда привилегий.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 20 августа.
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Проект закона, в частности, позволяет иностранцам и лицам без гражданства, защищающим Украину, получать виды на временное проживание или иммигрировать, даже если их документы просрочены.
Дополнительно члены семей военных будут иметь право на временное проживание.
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