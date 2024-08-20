Рада приняла закон для иностранных защитников Украины

Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: t.me/yzheleznyak

Верховная рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Документом предусмотрено предоставление ряда привилегий.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 20 августа.

Читайте также:

О чем законопроект

Проект закона, в частности, позволяет иностранцам и лицам без гражданства, защищающим Украину, получать виды на временное проживание или иммигрировать, даже если их документы просрочены.

Дополнительно члены семей военных будут иметь право на временное проживание.