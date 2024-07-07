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Залужний показав романтичне фото з дружиною на тлі Карпат

7 липня 2024 10:26
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Залужний з дружиною у Карпатах
Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Facebook Залужного
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний готується відбути до Великої Британії, щоб там обійняти посаду посла. За кілька днів до від'їзду Залужний оприлюднив романтичну світлину зі своєю дружиною.

Фото ексголовнокомандувач оприлюднив на своїй сторінці у Facebook у неділю, 7 липня.

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Валерій Залужний з дружиною Оленою. Фото: скриншот Facebook Залужного

Валерій Залужний на відпочинку

На фото Залужний разом із дружиною Оленою відпочиває у Карпатах.

"Україна чарівна", — підписав фото екголовнокомандувач ЗСУ.

Нагадуємо, що колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 10 липня приступить до роботи послом нашої держави у Великій Британії. На цю посаду Залужного було призначено ще в травні.

Раніше ми повідомляли, що Надзвичайний та Повноважний посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача ЗСУ з призначенням на посаду посла України в Сполученому Королівстві.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 8 квітня, Залужний майже завершив підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії.

відпочинок Карпати Україна Валерій Залужний дружина

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