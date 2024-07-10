Бункер Валерия Залужного — что известно о 17-этажном пункте управления войсками

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: president.gov.ua

Бывшая помощница экс-главнокомандующий ВСУ Валерия Залужного Людмила Долгоновская рассказала детали о его 17-этажном бункере. Эту историю она также раскрыла в своей книге "Железный генерал. Уроки человечности".

Об этом Людмила Долгоновская рассказала в интервью "єПитання" во вторник, 9 июля.

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Бункер Валерия Залужного

Долгоновская отметила, что речь идет об углубленном пункте управления войсками, который находится на территории Генштаба. Она говорит, что впервые спустилась туда 24 февраля 2022 года.

Бункер строился еще в советское время и способен выдержать ядерный удар, его масштабы поразили Долгоновскую.

"Это действительно на огромной глубине, фактически целый городок, ведь он приспособлен для того, чтобы там находились сотни людей и нас там более 500 человек проживало одновременно. Соответственно, это вся система вентиляции, освещения, связи проложена таким образом, что обеспечено функционирование", — отметила пресс-секретарь экс-главкома.

Долгоновская отметила, что вход в бункер очень незаметен. Во время спуска чувствуется тепло, влажный воздух и погребной запах. Там также есть несколько постов охраны и огромные металлические двери. На 17 этаж можно спуститься на лифте или по лестнице.

"Первое, что врезалось даже в глаза, это сигаретный дым. Многие офицеры и военные курили там, там специальная такая есть вентиляционная система и для меня, как человека не курящего, это очень резкий запах", — говорит Долгоновская.

В бункере находились рабочие комнаты, где проходили совещания и работало военное руководство страны, а также комнаты отдыха.

Напомним, Залужный готовится уехать в Великобританию, чтобы там занять должность посла. За несколько дней до отъезда Залужный обнародовал романтическое фото со своей женой.

Также Залужный пока не комментировал, будет ли он участвовать в президентских выборах. В то же время в его окружении объяснили позицию экс-главкома.