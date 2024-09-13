Знущання над підлітком на Полтавщині — поліція завершила розслідування

Резонансна справа про насилля над хлопчиком на Полтавщині — службове розслідування завершили
Прокуратура відсторонила керівництво поліції селища Котельва у Полтавській області через затримку розслідування знущань з підлітка. До відповідальності притягнуто десять поліцейських.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Полтавській області у п'ятницю, 13 вересня.
Насильство над підлітком на Полтавщині
За результатами службового розслідування щодо події в селищі Котельва до відповідальності притягнуто десятьох поліцейських.
"Двох із них звільнено з посад. Серед звільнених — начальник сектору поліцейської діяльності місцевого підрозділу", — йдеться у повідомленні.
Начальник Нацполіції області Євген Рогачов наголосив, що така ситуація є неприпустимою, а співробітники, які допустили проступки — повинні за них відповідати.
Нагадаємо, влітку на одному з пляжів троє осіб вчинили сексуальне насилля щодо малолітнього хлопчика. Батьки дитини зверталися до поліції у Котельві зі скаргою про зґвалтування — вони притягли батьків кривдників до адміністративної відповідальності за хуліганство.
Водночас поліцейські не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого, тому прокуратура ініціювала проведення службового розслідування.
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