Знущання над підлітком на Полтавщині — поліція завершила розслідування

Поліцейський відділок. Ілюстративне фото: volynnews

Прокуратура відсторонила керівництво поліції селища Котельва у Полтавській області через затримку розслідування знущань з підлітка. До відповідальності притягнуто десять поліцейських.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Полтавській області у п'ятницю, 13 вересня.

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За результатами службового розслідування щодо події в селищі Котельва до відповідальності притягнуто десятьох поліцейських.

"Двох із них звільнено з посад. Серед звільнених — начальник сектору поліцейської діяльності місцевого підрозділу", — йдеться у повідомленні.

Начальник Нацполіції області Євген Рогачов наголосив, що така ситуація є неприпустимою, а співробітники, які допустили проступки — повинні за них відповідати.

Нагадаємо, влітку на одному з пляжів троє осіб вчинили сексуальне насилля щодо малолітнього хлопчика. Батьки дитини зверталися до поліції у Котельві зі скаргою про зґвалтування — вони притягли батьків кривдників до адміністративної відповідальності за хуліганство.

Водночас поліцейські не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого, тому прокуратура ініціювала проведення службового розслідування.