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У Полтавській області відсторонили поліцейських, які затримали розслідування насильства над дитиною

10 вересня 2024 13:57
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Насильство над хлопчиком у Полтавській області — поліцейських відсторонили
Поліцейський. Фото ілюстративне: "Вечірній Київ"
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Полтавській області прокуратура відсторонила керівництво поліції селища Котельва через затримку у розслідуванні насильства над дитиною. Йдеться про 12-річного хлопчика.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram у вівторок, 10 вересня.

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За словами Лубінця, на період службового розслідування від виконання обов’язків відсторонили декілька працівників поліції:

  • начальник сектору поліцейської діяльності у селищі Котельва;
  • його заступник;
  • інспектор ювенальної превенції;
  • заступник начальника поліції Зінькова, який тимчасово виконував обов'язки начальника сектору поліцейської діяльності в Котельві на момент виявлення злочину.

Омбудсмен зазначив, що батьки дитини раніше зверталися до поліції у Котельві зі скаргою про зґвалтування. Однак правоохоронці притягли батьків двох неповнолітніх кривдників до адміністративної відповідальності за хуліганство.

Після того, як справа отримала публічний резонанс і втрутився Уповноважений з прав людини, прокуратура розпочала службове розслідування стосовно поліцейських, які вели справу про побиття та зґвалтування неповнолітнього.

Лубінець повідомив, що його представник у Полтавській області Владислав Носенко особисто відвідав Котелевський районний суд, де розглядалося питання про невиконання батьками кривдників обов’язків щодо виховання дітей. Вивчивши матеріали справи, він виявив кілька порушень, що можуть вказувати на порушення права на справедливий судовий процес.

Омбудсмен додав, що це може стати підставою для подання дисциплінарних скарг до Вищої ради правосуддя, яка має надати правову оцінку діям суддів у цій справі.

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Допис Лубінця. Фото: скриншот
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Допис Лубінця. Фото: скриншот

Що відомо про насильство над дитиною

За даними слідства, влітку 2024 року на одному з пляжів Котелевської територіальної громади троє осіб, серед яких неповнолітні, вчинили сексуальне насилля щодо малолітнього хлопчика.  

В Офісі генпрокурора зазначають, що працівники поліції не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого, тому прокуратура ініціювала проведення службового розслідування.

"Наразі четверо осіб відсторонені від виконання службових обовʼязків", — йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що за фактом знущання з хлопчика все ж здійснюється досудове розслідування. Правоохоронці опрацьовують фото та відеоматеріали, оприлюднені в соціальних мережах.   

"Органи прокуратури Полтавської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років", — підсумували в Офісі генпрокурора.

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діти згвалтування поліція Полтавська область Дмитро Лубінець

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16:12 На Поворознюка вимагають накласти санкції за образу журналіста

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