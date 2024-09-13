Издевательство над подростком на Полтавщине — полиция закончила расследование

Полицейский участок. Иллюстративное фото: volynnews

Прокуратура отстранила руководство полиции поселка Котельва в Полтавской области из-за задержки расследования издевательств над подростком. К ответственности привлечены десять полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Полтавской области в пятницу, 13 сентября.

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По результатам служебного расследования по происшествию в поселке Котельва к ответственности привлечены десять полицейских.

"Двое из них уволены с должностей. Среди уволенных — начальник сектора полицейской деятельности местного подразделения", — говорится в сообщении.

Начальник Нацполиции области Евгений Рогачев подчеркнул, что такая ситуация недопустима, а сотрудники, допустившие проступки, — должны за них отвечать.

Напомним, летом на одном из пляжей три человека совершили сексуальное насилие в отношении малолетнего мальчика. Родители ребенка обращались в полицию в Котельве с жалобой об изнасиловании — они привлекли родителей обидчиков к административной ответственности за хулиганство.

В то же время, полицейские не внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего, поэтому прокуратура инициировала проведение служебного расследования.