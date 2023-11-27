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РФ готовит новое наступление, несмотря на потери под Авдеевкой — эфир Новини.LIVE

27 ноября 2023 21:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
РФ готовит новое наступление, несмотря на потери под Авдеевкой — эфир Новини.LIVE
Тяжелые бои под Авдеевкой. Коллаж: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Гость вечернего эфира Новини.LIVE - военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Он расскажет о том, действительно ли Россия готовит новое наступление, несмотря на бешеные потери под Авдеевкой, и даст оценку ситуации на фронте.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE .

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Тема дискуссии с ведущим канала Виталием Прудиусом — потери врага под Авдеевкой, наступление оккупантов на Купянск и заявление Сергея Наева о возможном повторном широкомасштабном наступлении.

Напомним, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка. Он поблагодарил их за визит в Киев.

Также глава государства провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Они обсудили недавние события на Ближнем Востоке.

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