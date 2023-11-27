Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії події на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Вони обговорили нещодавні події на Близькому Сході.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Сторони також поговорили про зміцнення українсько-саудівських зв’язків та імплементацію Української формули миру.

"Обговорили нещодавні події на Близькому Сході. Також говорили про зміцнення українсько-саудівських зв’язків та імплементацію Української Формули Миру", — розповів Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський продемонстрував фотографії підрозділів країни, які займаються протиповітряною обороною. Він висловив подяку військовим, які день і ніч перебувають на бойовому посту, забезпечуючи захист повітряного простору над країною.

Також ми писали, що Володимир Зеленського провів зустріч зі спікерами та представниками парламентів іноземних держав. Йдеться про Бельгію, Ірландію, Фінляндію, Чехію, Польщу та Естонію.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Швейцарії Аленом Берсе. Іноземний лідер прибув з візитом до Києва 25 листопада.