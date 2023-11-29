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Резкий рост потребления — ситуация в энергосистеме Украины сегодня вечером

29 ноября 2023 23:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Резкий рост потребления — ситуация в энергосистеме Украины сегодня вечером
Украинские энергетики. Фото: ОНК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Сегодня был зафиксирован резкий рост потребления.

Об этом рассказал глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

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Ситуация в энергосистеме сегодня вечером

По словам Кудрицкого, на юге страны все еще продолжаются восстановительные работы в сети, поврежденной из-за непогоды. Он рассказал, что после заживления обесточенных населенных пунктов стремительно растет потребление. Глава Укрэнерго подчеркнул, что это создает дополнительную нагрузку на энергосистему Украины.

"Сегодня мы зафиксировали достаточно резкий рост потребления после того, как был возвращен свет в сотни населенных пунктов. Очевидно, что люди начали достаточно интенсивно потреблять электроэнергию после длительного перерыва в электроснабжении. Поэтому сегодня мы были вынуждены привлечь аварийную помощь из Польши и Румынии для того, чтобы сбалансировать систему", — отметил Кудрицкий.

В настоящее время призыв к экономному энергопотреблению остается в силе. По словам Кудрицкого, это важно особенно сейчас, во время непогоды и увеличенного потребления электроэнергии.

Напомним, сейчас в украинской энергосистеме есть дефицит. Людей призвали бережливо потреблять электроэнергию.

Также мы писали, что при -8 °C возможны отключения электроэнергии в пиковые часы. Это обусловлено в том числе тем, что европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинской.

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