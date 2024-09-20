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РНБО обмежила використання Telegram в Україні — кого це стосується

20 вересня 2024 13:04
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Telegram в Україні під обмеженнями — рішення РНБО
Засідання Національного координаційного центру кібербезпеки. Фото: РНБО
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У п'ятницю, 20 вересня, під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК) було прийнято рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Мова йде про службові пристрої.

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони України (РНБО).

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Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни Росії проти України. 

Начальник Головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов зазначив, що російські спецслужби мають доступ до листування користувачів Telegram та навіть видалених повідомлень.

"Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram — це питання не свободи слова, це питання національної безпеки", — сказав він.

За даними розвідників, месенджер активно використовується ворогом для кібератак, фішингу та коригування ракетних ударів.

У РНБО наголошують, що Telegram заборонено використовувати виключно на службових пристроях, окрім випадків, коли це необхідно для виконання обов’язків.

"З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко додав, що пересилання робочих документів через Telegram з робочих пристроїв несе ризики. Він підкреслив, що рішення Ради нацбезпеки не стосується  персональних смартфонів.

"Мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах. Я раніше говорив, що пересилання робочих документів через телеграм з робочих пристроїв несе ризики. Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів", — підсумував він.

Нагадаємо, дослідження Internews Network показало, що месенджер Telegram залишається для українців основним джерелом новин та особистого спілкування. 

Якщо українська влада заблокує Telegram, то 52% опитаних користувачів шукатимуть інші джерела новин, а 31% будуть використовувати сервіси обходу заборон, типу VPN.

РНБО соцмережі Telegram Кирило Буданов ГУР ЦПД

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