Telegram в Украине попал под ограничения — решение СНБО

Заседание Национального координационного центра кибербезопасности. Фото: СНБО

В пятницу, 20 сентября, на заседании Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) было принято решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры. Речь идет о служебных устройствах.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

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Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны России против Украины.

Начальник Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов отметил, что у российских спецслужб есть доступ к переписке пользователей Telegram и даже удаленных сообщений.

"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram — это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", — сказал он.

По данным разведчиков, мессенджер активно используется врагом для кибератак, фишинга и корректировки ракетных ударов.

В СНБО подчеркивают, что Telegram запрещено использовать исключительно на служебных устройствах, кроме случаев, когда это необходимо для выполнения обязанностей.

"В целях минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко добавил, что пересылка рабочих документов через Telegram с рабочих устройств несет риски. Он подчеркнул, что решение Совета нацбезопасности не касается персональных смартфонов.

"Речь идет о служебных устройствах. Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах. Я раньше говорил, что пересылка рабочих документов через Telegram с рабочих устройств несет риски. Сейчас это коллективное решение. Но оно не касается ваших персональных смартфонов", — подытожил он.

Напомним, исследование Internews Network показало, что мессенджер Telegram остается для украинцев основным источником новостей и личного общения.

Если украинские власти заблокируют Telegram, то 52% опрошенных пользователей будут искать другие источники новостей, а 31% будут использовать сервисы обхода запретов типа VPN.