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Роман Червінський вийшов із СІЗО — перші слова ексрозвідника на волі

17 липня 2024 12:24
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Ексрозвідник Роман Червінський вийшов із СІЗО — подробиці
Колишній співробітник ГУР Роман Червінський вийшов із СІЗО
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора. Благодійний фонд лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка вніс за нього заставу в розмірі дев’ять мільйонів гривень.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у Facebook в середу, 17 липня.

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Червінський вийшов з СІЗО після внесення за нього застави

Ексрозвідник Роман Червінський вийшов зі слідчого ізолятора після внесення за нього застави.

Колишній в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій Червінський прокоментував свій вихід зі слідчого ізолятора.

Біля Кропивницького слідчого ізолятора зібрались адвокати Червінського, його дружина та учасники акцій на підтримку ексрозвідника.

 

"Головне, що я побачу своїх дітей сьогодні, дружину, маму, рідних", — це перші слова Романа Червінського після виходу на волю.

Справа Червінського 

Роман Червінський перебував під арештом від квітня 2023 року через звинувачення з боку СБУ. Червінського обвинувачують у перевищенні службових повноважень — він нібито він самовільно вирішив провести спецоперацію із захоплення російського літака, але в результаті його дії призвели до обстрілу аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області та знищення українських літаків.

Сам Червінський справу проти себе називає політичним замовленням через оприлюднення 2021 року інформації про зрив спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії "Вагнер".

За даними слідства, Червінський нібито самовільно вирішив провести спецоперацію та заволодіти ворожим літаком. Для цього вербували російського пілота. Голова СБУ Василь Малюк стверджує, що операція не була погоджена державними органами, оскільки "приховувала в собі багато ризиків".

Нагадаємо, 15 липня апеляційний суд Кропивницького розглянув клопотання адвокатів полковника СБУ Романа Червінського і погодився відпустити його під заставу у 9 млн 84 тис. гривень

Напередодні народний депутат, п’ятий президент України Петро Порошенко вніс повну суму застави в розмірі 9 мільйонів 84 тисяч гривень за ексрозвідника Романа Червінського. 

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