Эксразведчик Роман Червинский вышел из СИЗО.

Роман Червинский вышел из СИЗО — первые слова экс-разведчика на свободе
Бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский вышел из следственного изолятора. Благотворительный фонд лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко внес за него залог в размере девяти миллионов гривен.
Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook в среду, 17 июля.
Червинский вышел из СИЗО после внесения за него залога
Экс-разведчик Роман Червинский вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.
Бывший и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Червинский прокомментировал выход из следственного изолятора.
У Кропивницкого следственного изолятора собрались адвокаты Червинского, его жена и участники акций в поддержку эксразведчика.
"Главное, что я увижу своих детей сегодня, жену, маму, родных", — это первые слова Романа Червинского после выхода на свободу.
Дело Червинского
Роман Червинский находился под арестом с апреля 2023 года из-за обвинений со стороны СБУ. Червинский обвиняется в превышении служебных полномочий — он якобы самовольно решил провести спецоперацию по захвату российского самолета, но в результате его действия привели к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области и уничтожению украинских самолетов.
Сам Червинский дело против себя называет политическим заказом из-за обнародования в 2021 году информации о срыве спецоперации в отношении российских наемников частной военной компании "Вагнер".
По данным следствия, Червинский самовольно решил провести спецоперацию и завладеть вражеским самолетом. Для этого вербовали русского пилота. Глава СБУ Василий Малюк утверждает, что операция не была согласована государственными органами, поскольку "скрывала в себе много рисков".
Напомним, 15 июля апелляционный суд Кропивницкого рассмотрел ходатайство адвокатов полковника СБУ Романа Червинского и согласился отпустить его под залог в 9 млн. 84 тыс. гривен.
Накануне народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко внес полную сумму залога в размере 9 миллионов 84 тысячи гривен за экс-разведчика Романа Червинского.
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