Эксразведчик Роман Червинский вышел из СИЗО.

Бывший сотрудник ГУР Роман Червинский вышел из СИЗО

Бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский вышел из следственного изолятора. Благотворительный фонд лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко внес за него залог в размере девяти миллионов гривен.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook в среду, 17 июля.

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Червинский вышел из СИЗО после внесения за него залога

Экс-разведчик Роман Червинский вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.

Бывший и.о. командира одной из частей Сил спецопераций Червинский прокомментировал выход из следственного изолятора.

У Кропивницкого следственного изолятора собрались адвокаты Червинского, его жена и участники акций в поддержку эксразведчика.

"Главное, что я увижу своих детей сегодня, жену, маму, родных", — это первые слова Романа Червинского после выхода на свободу.

Дело Червинского

Роман Червинский находился под арестом с апреля 2023 года из-за обвинений со стороны СБУ. Червинский обвиняется в превышении служебных полномочий — он якобы самовольно решил провести спецоперацию по захвату российского самолета, но в результате его действия привели к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области и уничтожению украинских самолетов.

Сам Червинский дело против себя называет политическим заказом из-за обнародования в 2021 году информации о срыве спецоперации в отношении российских наемников частной военной компании "Вагнер".

По данным следствия, Червинский самовольно решил провести спецоперацию и завладеть вражеским самолетом. Для этого вербовали русского пилота. Глава СБУ Василий Малюк утверждает, что операция не была согласована государственными органами, поскольку "скрывала в себе много рисков".

Напомним, 15 июля апелляционный суд Кропивницкого рассмотрел ходатайство адвокатов полковника СБУ Романа Червинского и согласился отпустить его под залог в 9 млн. 84 тыс. гривен.

Накануне народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко внес полную сумму залога в размере 9 миллионов 84 тысячи гривен за экс-разведчика Романа Червинского.