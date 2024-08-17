Президент України Володимир Зеленський та делегація Сенату США. Фото: скриншот

Російська пропаганда розповсюджує черговий фейк про те, що США можуть розглядати план з усунення Президента України Володимира Зеленського. Начебто причиною стало вторгнення українського війська на території Курської області РФ.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

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Допис роспропаганди. Колаж: SPRAVDI

Фейк про усунення Зеленського

Росія вигадала нову брехню про те, що влада США може розглянути сценарій усунення президента Зеленського через операцію щодо вторгнення ЗСУ на територію Курської області. Таку тезу ексспівробітника ЦРУ Ларрі Джонсона просувають кремлівські ЗМІ.

"Триває операція інформаційного посилення нещодавнього вкиду служби зовнішньої розвідки РФ про те, що США нібито планують "замінити" президента Зеленського на "когось іншого", — йдеться в повідомленні.

У SPRAVDI розкрили деталі брехні

Як повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, для збільшення "ваги" фейку росіяни використовують коментарі псевдоекспертів і пропагандистів з громадянством США: ексаналітика ЦРУ Ларрі Джонсона, засудженого за розбещення неповнолітньої, ексінкспетора ООН Скотта Ріттера та інших.

"Ці особи не мають жодного стосунку до політичних кіл чи спецслужб і роками працюють на російську пропаганду, яка використовує їхні колишні регалії та готовність тиражувати будь-що", — пишуть аналітики SPRAVDI.



Як зазначили у SPRAVDI, метою цього "вкиду" є спроба розхитати внутрішньополітичну ситуацію та підірвати довіру іноземних партнерів до військово-політичного керівництва України.