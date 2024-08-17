В SPRAVDI развенчали российский фейк о сценарии США по устранению Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и делегация Сената США. Фото: скриншот

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о том, что США могут рассматривать план по устранению Президента Украины Владимира Зеленского. Якобы причиной стало вторжение украинской армии на территории Курской области РФ.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

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Фейк об устранении Зеленского

Россия выдумала новую ложь о том, что власти США могут рассмотреть сценарий устранения президента Зеленского из-за операции по вторжению ВСУ на территорию Курской области. Такой тезис экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона продвигают кремлевские СМИ.

"Продолжается операция информационного усиления недавнего вброса службы внешней разведки России о том, что США якобы планируют "заменить" президента Зеленского на "кого-то другого", — говорится в сообщении.

В SPRAVDI раскрыли детали лжи

Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, для увеличения "весомости" фейка россияне используют комментарии псевдоэкспертов и пропагандистов с гражданством США: экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, осужденного за развращение несовершеннолетней, эксинспектора ООН Скотта Риттера и других.

"Эти лица не имеют никакого отношения к политическим кругам или спецслужбам и годами работают на российскую пропаганду, которая использует их прежние регалии и готовность тиражировать что угодно", — пишут аналитики SPRAVDI.



Как отметили в SPRAVDI, целью этого "вброса" является попытка расшатать внутриполитическую ситуацию и подорвать доверие иностранных партнеров к военно-политическому руководству Украины.