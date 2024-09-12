У Хмельницькій області сталась пожежа 12 вересня внаслідок атаки дронів

Робота мобільної вогневої групи під час атаки БпЛА. Фото: ілюстративне: zmist.pl.ua

Російські війська атакували вночі, 12 вересня, кілька регіонів в Україні. Частину безпілотників типу Shahed ворог скерував на Хмельниччину.

Про наслідки спроб атаки ворога розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Атака на Хмельницьку область 12 вересня

Сергій Тюрін повідомив, що під час сигналу повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили десять ворожих безпілотників типу Shahed над Хмельницькою областю.

Втім на одному зі складів, де зберігали меблеву продукцію, виникла пожежа. Наразі там працює підрозділ ДСНС.

Повідомлення Сергія Тюріна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вибухи лунали також у Київській області через збиття ворожих безпілотників. Це вже сьома атака на регіон за вересень.

Також серйозні руйнування внаслідок атаки є на Сумщині, у місті Конотоп. Там постраждало 14 осіб. Поліція показала фото наслідків удару ворога по цивільних об'єктах у місті.