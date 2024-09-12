В Хмельницкой области произошел пожар 12 сентября в результате атаки дронов

Работа мобильной огневой группы при атаке БпЛА. Фото: иллюстративное: zmist.pl.ua

Российские войска атаковали ночью, 12 сентября, несколько регионов в Украине. Часть беспилотников типа Shahed враг направил в Хмельницкую область.

О последствиях попыток атаки врага рассказал глава Хмельницкого ОВА Сергей Тюрин.

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Атака на Хмельницкую область 12 сентября

Сергей Тюрин сообщил, что во время сигнала воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили десять вражеских беспилотников типа Shahed над Хмельницкой областью.

Впрочем, на одном из складов, где хранили мебельную продукцию, возник пожар. Там работает подразделение ГСЧС.

Сообщение Сергея Тюрина. Фото: скриншот

Напомним, что взрывы раздавались также в Киевской области из-за сбития вражеских беспилотников. Это уже седьмая атака на регион за сентябрь.

Также серьезные разрушения в результате атаки на Сумщине, в городе Конотоп. Там пострадали 14 человек. Полиция показала фотографии последствий удара врага по гражданским объектам в городе.