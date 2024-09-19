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Російський обстріл знеструмив Сумську область — в Укренерго оцінили стан енергосистеми

19 вересня 2024 11:48
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Окупанти атакували енергооб'єкт в Сумській області
Ремонтні роботи на ЛЕП. Фото ілюстративне: УНІАН
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Російські загарбники атакували енергооб'єкт в Сумській області, що призвело до знеструмлення міста Суми та частини області. Електропостачання відновили, проте, Укренерго просить всіх споживачів ощадливо використовувати електроприлади у вечірній час.

Про це йдеться у повідомленні від пресслужби Укренерго у четвер, 19 вересня.

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Вночі окупанти атакували Суми. Внаслідок ворожого удару по енергооб'єкту, у Сумах та області були відключення світла, проте, вранці споживачам повернули електропостачання. Загалом внаслідок бойових дій та з низки інших причин станом на ранок 19 вересня знеструмлено 545 населених пунктів. 

Зокрема у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській областях є знеструмлення через бойові дії, тоді як на Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині вимкнення виникли через технічні несправності. 

Також сьогодні зафіксували зниження на 4,3% споживання електроенергії станом на ранок 09:30 19 вересня порівняно з аналогічним періодом середи 18 вересня. 

Попри це в Укренерго просять українців ощадливо споживати електроенергію у вечірні години та не вмикати одразу кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00.

Укренерго
Повідомлення Укренерго. Фото: Укренерго

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