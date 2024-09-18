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В Укренерго закликали економити електрику — прогноз щодо відключень світла на завтра

18 вересня 2024 19:50
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Відключення світла в Україні 19 вересня — чи діють графіки
Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: ДТЕК
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У четвер, 19 вересня, в Україні енергетики не планують вводити обмеження на електропостачання. Однак громадянам рекомендується економити електроенергію.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

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В Укренерго кажуть, що графіки відключень світла 19 вересня застосовувати не будуть.

"Заходи обмеження не прогнозуються", — зазначили енергетики.

Однак з метою запобігання перевантаження мережі компанія закликає споживачів користуватися електроенергією ощадливо в періоди пікового навантаження.

"У вечірні години зберігається необхідність ощадливого споживання", — йдеться у повідомленні. 

Рекомендується уникати одночасного включення кількох потужних електроприладів з 16:00 до 22:00.

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Повідомлення від Укренерго у Facebook

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