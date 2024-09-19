Оккупанты атаковали энергообъект в Сумской области

Ремонтные работы на ЛЭП. Фото иллюстративное: УНИАН

Российские захватчики атаковали энергообъект в Сумской области, что привело к обесточиванию города Сумы и части области. Электроснабжение возобновилось, однако Укрэнерго просит всех потребителей бережно использовать электроприборы в вечернее время.

Об этом говорится в сообщении от пресс-службы Укрэнерго в четверг, 19 сентября.

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Ночью оккупанты атаковали Сумы. В результате вражеского удара по энергообъекту, в Сумах и области были отключения света, однако утром потребителям вернули электроснабжение. Всего в результате боевых действий и по ряду других причин по состоянию на утро 19 сентября обесточены 545 населенных пунктов.

В частности, в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской областях есть обесточивание из-за боевых действий, тогда как на Киевщине, Черниговщине и Днепропетровщине отключения возникли из-за технических неисправностей.

Также сегодня зафиксировали снижение на 4,3% потребления электроэнергии на утро 09:30 19 сентября по сравнению с аналогичным периодом среды 18 сентября.

Несмотря на это, в Укрэнерго просят украинцев бережно потреблять электроэнергию в вечерние часы и не включать сразу несколько мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.