Розбір заяви Данілова про агентуру РФ — ефір Новини.LIVE

Сплячі російські агенти в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Гість вечірнього ефіру програми Вечір.LIVE — дипломат, надзвичайний і повноважний посол Олександр Левченко. Він розповість про заяву секретаря РНБО України Олексія Данілова про діяльність російських агентів в Україні.

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Разом з ведучим Сергієм Гулюком обговорюватиметься заява Данілова стосовно впливу російських агентів на внутрішню ситуацію в Україні, а також, в цілому розбиратимуться схеми й можливості впливу росіян на внутрішню політику України під час війни.

Нагадаємо, що раніше українські військовослужбовці відреагували на скандальну заяву народної депутатки Мар'яни Безуглої. Кажуть: цими словами нардепка стає злочинницею.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе стати його повноправним членом, поки на її території тривають бойові дії проти російських загарбників. Попри це, Альянс продовжить підтримувати Україну у цій війні.