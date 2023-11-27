Разбор заявления Данилова об агентуре РФ — эфир Новини.LIVE

Спящие российские агенты в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Гость вечернего эфира программы Вечір.LIVE – дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Александр Левченко. Он расскажет о заявлении секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о деятельности российских агентов в Украине.

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Вместе с ведущим Сергеем Гулюком будет обсуждаться заявление Данилова о влиянии российских агентов на внутреннюю ситуацию в Украине, а также в целом будут разбираться схемы и возможности влияния россиян на внутреннюю политику Украины во время войны.

Напомним, что ранее украинские военнослужащие отреагировали на скандальное заявление народного депутата Марьяны Безуглой. Говорят: этими словами нардеп становится преступницей.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет стать его полноправным членом, пока на ее территории продолжаются боевые действия против российских захватчиков. Несмотря на это, Североатлантический союз продолжит поддерживать Украину в этой войне.