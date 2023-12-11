Розкол у Конгресі щодо України та зустріч Зеленського з Байденом — ефір Новини.LIVE
Новий гість ефіру Вечір.LIVE — голова Союзу юристів України, ексгенеральний прокурор України Святослав Піскун. Теми обговорень — розкол у Конгресі США щодо України та зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом.
Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE зі Святославом Піскуном
Предмет дискусії з ведучою каналу Ланою Шевчук — візит президента України Володимира Зеленського до Аргентини та США, розмова голови держави з Джо Байденом, фінансова та військова допомога Україні, закриття шести станцій метрополітену у Києві та боротьба з корупцією.
Нагадаємо, що раніше СБУ показала унікальні кадри з місця ліквідації екснардепа-зрадника Іллі Киви.
Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться зі своїм угорським колегою Петером Сіярто вперше після вторгнення РФ до України.
Читайте Новини.LIVE!