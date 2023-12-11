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Раскол в Конгрессе по Украине и встреча Зеленского с Байденом — эфир Новини.LIVE

11 декабря 2023 18:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Раскол в Конгрессе по Украине и встреча Зеленского с Байденом — эфир Новини.LIVE
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b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Новый гость эфира Вечер.LIVE — глава Союза юристов Украины, экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун. Темы обсуждений – раскол в Конгрессе США по Украине и встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

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Предмет дискуссии с ведущей канала Ланой Шевчук – визит президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину и США, разговор главы государства с Джо Байденом, финансовая и военная помощь Украине, закрытие шести станций метрополитена в Киеве и борьба с коррупцией.

Напомним, что ранее СБУ показала уникальные кадры с места ликвидации экс-нардепа-предателя Ильи Кивы.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится со своим венгерским коллегой Петером Сиярто впервые после вторжения РФ в Украину.

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