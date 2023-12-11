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СБУ показала унікальні кадри з місця ліквідації Киви

11 грудня 2023 10:01
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СБУ показала унікальні кадри з місця ліквідації Киви
Ліквідований Ілля Кива у Підмосков'ї. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ще 6 грудня, стало відомо про ліквідацію колишнього народного депутата України Іллі Киви. У мережі з'явилися відео від СБУ з місця смерті нардепа у Підмосков'ї.

Про це повідомляють Новини.LIVE  з посиланням на джерела в СБУ. 

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Як відомо, Служба безпеки України тривалий час готувала спецоперацію щодо ліквідації нардепа-зрадника. На опублікованих кадрах тіло Киви лежить на снігу, а біля нього видніються плями крові.

Окремо на відео показали спостережний пункт, з якого ліквідувала Іллю Киви. Зазначається, що неподалік цього місця він часто знімав свої численні антиукраїнські відео з виправданням збройної агресії Росії. 

В СБУ розповіли, що зрадник Кива був однією з пріоритетних цілей, яку давно відстежували та до деталей вивчали його  маршрути пересування, розпорядок дня та звички. Попри серйозну охорону, нашій спецслужбі вже вдалося ліквідувати його під Москвою.

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Курс прогулянки Киви. Фото: СБУ
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Зброя на місці події. Фото: СБУ

"Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, які перейшли на бік ворога. Пам'ятайте — Росія вас не захистить. Як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть — це єдина перспектива, яка чекає на ворогів України", — додає джерело.

Нагадаємо, 6 грудня російські ЗМІ повідомили про смерть колишнього українського народного депутата Іллі Киви

Згодом ліквідацію зрадника підтвердили в Службі безпеки України. Там зазначили, що це вбивство нардепа стало черговою спецоперацією призначенців СБУ. 

Водночас ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович висловив співчуття родині Киви, та заявив, що за будь-яких обставин "треба лишатися людяними".

На відмінну від Арестовича українці у соцмережах вибухнули мемами. Нардепа зображували у вигляді гвинтика, у вигляді перемеленого у блендері плоду ківі та навіть переможцем у номінації "Смерть року" за версією журналу TIME.

 
 

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