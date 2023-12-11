СБУ показала унікальні кадри з місця ліквідації Киви

Ліквідований Ілля Кива у Підмосков'ї. Фото: СБУ

Ще 6 грудня, стало відомо про ліквідацію колишнього народного депутата України Іллі Киви. У мережі з'явилися відео від СБУ з місця смерті нардепа у Підмосков'ї.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела в СБУ.

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Як відомо, Служба безпеки України тривалий час готувала спецоперацію щодо ліквідації нардепа-зрадника. На опублікованих кадрах тіло Киви лежить на снігу, а біля нього видніються плями крові.

Окремо на відео показали спостережний пункт, з якого ліквідувала Іллю Киви. Зазначається, що неподалік цього місця він часто знімав свої численні антиукраїнські відео з виправданням збройної агресії Росії.

В СБУ розповіли, що зрадник Кива був однією з пріоритетних цілей, яку давно відстежували та до деталей вивчали його маршрути пересування, розпорядок дня та звички. Попри серйозну охорону, нашій спецслужбі вже вдалося ліквідувати його під Москвою.

Курс прогулянки Киви. Фото: СБУ

Зброя на місці події. Фото: СБУ

"Це сигнал усім зрадникам та військовим злочинцям, які перейшли на бік ворога. Пам'ятайте — Росія вас не захистить. Як зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк, смерть — це єдина перспектива, яка чекає на ворогів України", — додає джерело.

Нагадаємо, 6 грудня російські ЗМІ повідомили про смерть колишнього українського народного депутата Іллі Киви.

Згодом ліквідацію зрадника підтвердили в Службі безпеки України. Там зазначили, що це вбивство нардепа стало черговою спецоперацією призначенців СБУ.

Водночас ексрадник Офісу президента України Олексій Арестович висловив співчуття родині Киви, та заявив, що за будь-яких обставин "треба лишатися людяними".

На відмінну від Арестовича українці у соцмережах вибухнули мемами. Нардепа зображували у вигляді гвинтика, у вигляді перемеленого у блендері плоду ківі та навіть переможцем у номінації "Смерть року" за версією журналу TIME.