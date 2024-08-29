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В Украине якобы потерпел авиакатастрофу истребитель F-16, — WSJ

29 августа 2024 19:15
Дмитрий Галушка - Редактор
СМИ сообщают об автомобиле истребителя F-16 в Украине
Истребитель F-16. Фото иллюстративное: CNN
Дмитрий Галушка - Редактор

Издание The Wall Street Journal заявило, что в Украине в понедельник, 26 августа, якобы потерпел крушение истребитель F-16. Вероятно, речь идет об ошибке пилота, а не о работе вражеских систем противовоздушной обороны или авиации.

Сообщается, что об этом заявил официальный представитель США, пишет WSJ.

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По данным издания, инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела Украины в ночь на 26 августа.

Отмечается, что первые сообщения указывают на то, что самолет не был сбит огнем противника. Скорее всего, если авикатастрофа действительно имела место, то произошла она из-за ошибки пилота.

"Пока неизвестно, что привело к ошибке пилота или механической неисправности F-16. Для расследования аварии будут привлечены международные эксперты", — рассказал американский чиновник в комментарии изданию Reuters.

Украинские военные никак не комментируют эту информацию. Новини.LIVE обратились за комментарием к Министерству обороны.

Истребители F-16 в Украине

Недавно Украина получила шесть истребителей F-16 от западных союзников. Эти самолеты должны помочь Украине в борьбе против российских захватчиков.

Освоить управление такими самолетами очень сложно, поэтому передаче их Украине предшествовали долгие месяцы тренировок украинских пилотов. Для улучшения квалификации пилотов истребители больше используются для отражения российских ракетных обстрелов нашего государства.

Отправление этих истребителей в полноценное сражение под управлением украинских пилотов еще впереди.

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