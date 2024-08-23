Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Государственного Флага

Валерий Залужный. Источник: Telegram Валерия Залужного

Украина 23 августа отмечает День государственного флага. Именно в этот день народные депутаты Верховной Рады Украины и созыв внесли в парламентский зал украинское знамя.

Свое поздравление выловил и экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

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Сообщение Валерия Залужного. Источник: Telegram

"Цвета мужества и свободы. С Днем Государственного Флага Украины!", — подписал свой пост Залужный.

День Государственного флага Украины — что известно

Отметим, что 23 августа, в канун Дня Независимости, Украина празднует День государственного флага. Свои поздравления с государственным праздником уже выловили президент Украины Владимир Зеленский, главком ВСУ Александр Сырский и экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

А также партизаны нарисовали украинские флаги на площади недалеко от 122-й гимназии, шахты Заперевальной, улиц Данилевского, Горностаевской и Андропова во временно оккупированном Донецке.