Шмыгаль сорвал строительство защитных сооружений для энергообъектов — что известно

Премьер-министр Денис Шмигаль осматривает ход строительства защиты энергообъектов. Фото: Правительственный портал

Украина планировала до конца 2024 года создать трехуровневую защиту 22 объектов энергетики, реализованную Кабмином и Генштабом ВСУ по поручению Президента. Однако, в начале недели представители бизнеса, привлеченные к строительству, сообщили об остановке работ из-за задолженности и блокирования финансирования премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщило издание РБК-Украина во вторник, 2 июля.

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О защите энергетических объектов заговорили в октябре 2022 года, когда россияне начали массово обстреливать энергетическую инфраструктуру. Уже через месяц произошел блэкаут — были отключены все энергоблоки в подконтрольных Украине АЭС.

За первый год вторжения россияне 255 раз ударили по энергетическим объектам, сообщал Офис генпрокурора. Больше всего пострадали Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

Удары РФ по энергообъектам Украины за первый год войны Инфографика: Офис генпрокурора

Власти не публиковали данные о масштабах разрушений, но по отчету ООН по состоянию на 30 апреля 2023 года общая мощность генерации уменьшилась более чем вдвое — с 37,6 ГВт до 18,3 ГВт.

Больше всего пострадали теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали, их мощности сократились на 68%. Также были повреждены или разрушены 42 из 94 критически важных высоковольтных трансформаторов.

План "Б" для энергетики

Собственно, на этом фоне глава государства и инициировал экспериментальный проект строительства, ремонта и других инженерно-технических мер по защите объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры стало главным заказчиком по 22 подстанциям НСК "Укрэнерго". Работы начались в апреле 2023 года по модели design&build. Проектные решения согласны с Генштабом, "Укрэнерго" и международными партнерами.

В рамках программы в Глевасе было построено экспериментальное фортификационное сооружение, которое в декабре 2023 прошло испытание, показав отличные результаты. Подобных защитных сооружений третьего уровня пока нет ни у одной страны Европы.

В январе 2024 года тогдашний глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем сообщил о планах построить трехуровневую защиту для всех 22 энергетических объектов. Президент Украины в марте поручил реализовать этот проект, но работы были остановлены из-за отсутствия финансирования.

Перед подрядчиками непогашена многомиллиардная задолженность за проделанные работы и закупленные материалы. По данным Украинской инфраструктурной ассоциации UNITE, по состоянию на апрель 2024 года Министерство финансов задолжало уже более 20 миллиардов гривен компаниям, восстанавливающим поврежденную врагом инфраструктуру.

"Враг разрушает критическую инфраструктуру, потому что от нее зависит экономика и нацбезопасность. Следовательно, ее восстановление это приоритет на уровне с оружием" , - подчеркнул исполнительный директор UNITE Игорь Самоходский.

Три уровня безопасности

Планы по трехуровневой защите энергообъектов Украины. Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, Facebook

Первый уровень защиты предполагает сооружение габионов и биг-бегов для защиты от обломков дронов и ракет.

Габионы – это металлические сетки, наполненные камнями, а биг-беги – мягкие контейнеры для сыпучих материалов, таких как песок.

Второй уровень защиты от дронов и шахедов включает в себя бетонные конструкции вокруг основной сети "Укрэнерго", которые строятся с марта 2023 года. Защита должна охватить 22 подстанции и 63 автотрансформатора в 14 областях.

Третий уровень — защита от ракет, направленная на защиту 22 подстанций от прямых попаданий в 14 областях. Для этого используются данные Генштаба и международные нормативные документы.

Поскольку особых сдвигов в реализации постановления по состоянию на данный момент нет, на прошедшем 20 июня 2024 года крайнем заседании Ставки Зеленский вновь дал поручение правительству представить четкий план достройки защитных сооружений для энергетики.

"По каждому такому объекту — четкий срок завершения работ. Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне" , — сказал глава государства.

Почему план провалился и что будет с энергетикой

Бывший глава Госагентства по восстановлению Мустафа Найем заявил, что агентство сталкивалось с препятствиями от правительства с ноября прошлого года. Документы на оплату задерживались месяцами, что тормозило реализацию проектов. Правительство также не согласовывает выплату 150 млн евро от Еврокомиссии на критические проекты.

Представители подрядчиков считают, что ответственность за остановку строительства третьего уровня защиты энергетических объектов несет премьер-министр Денис Шмыгаль. Они утверждают, что он остановил все платежи и поручил проверить цены на строительство после критики правительства в апреле. Именно тогда бизнес впервые публично заговорил о большой задолженности перед подрядчиками за работу по восстановлению критической инфраструктуры.

По мнению Найема, задержка оплат подрывает доверие государству, замедляет или останавливает строительные работы, что негативно влияет на обороноспособность, логистику и экспорт. Он также отмечает, что инвестиции в инфраструктуру возвращают часть средств в бюджет из-за налогов и зарплат.

Украинская инфраструктурная ассоциация UNITE предупреждает, что невыплата долгов подрывает текущие и будущие усилия по восстановлению инфраструктуры. Из-за бездействия премьер-министра Украина сталкивается с энергетическим коллапсом.

В мае этого года глава Минэнерго отметил, что в последние месяцы украинская энергосистема получила наибольшие повреждения со времен начала полномасштабной войны с Россией, поэтому призвал потребителей бережно потреблять электроэнергию и готовиться для крайне сложной зимы

Напомним, в результате вражеских атак больше всего пострадали тепловые и гидроэлектростанции , а также отдельные теплоэлектроцентрали, в частности в Харькове. Сейчас на энергоблоках, не полностью разрушенных, идут восстановительные работы.

Ранее мы писали, что российские захватчики более 12 раз атаковали Янтарную теплоэлектростанцию в Ивано-Франковской области. В результате этого энергообъект не подлежит восстановлению.