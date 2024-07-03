Зеленский уволит Шмыгаля, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Офис Президента

Собеседники в окружении Президента Украины Владимира Зеленского предполагают, что он "устал" и хочет уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля . На его место рассматривают кандидатуры Юлии Свириденко и Алексея Чернышева.

Об этом сообщилаУкраинская правда , ссылаясь на источники из команды Зеленского.

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Находящиеся в окружении Зеленского собеседники предполагают, что он планирует уволить премьер-министра Шмыгаля. Это связано с его неинициативностью.

"Зеленский устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то даже более эмоциональная вещь, чем просчет. Глава государства хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы" , но не может полностью измениться" , — рассказал один из собеседников УП.

Еще один высокопоставленный собеседник УП заявил, что это уже вторая мера по освобождению Шмыгаля за последние два месяца.

Заменить действующего премьер-министра могут первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко. Также по источникам УП на должность рассматривают эксглаву Минрегиона, бывшего председателя правления Нафтогаза Алексея Чернышева.

"Однако относительно его кандидатуры есть сомнения. Особенно после расследования УП о его связи с директором НАБУ Семеном Кривоносом", — говорится в сообщении.

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