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Зеленский может уволить премьер-министра Шмыгаля, — СМИ

3 июля 2024 14:18
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Зеленский уволит Шмыгаля, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: Офис Президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Собеседники в окружении Президента Украины Владимира Зеленского предполагают, что он "устал" и хочет уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля . На его место рассматривают кандидатуры Юлии Свириденко и Алексея Чернышева.

Об этом сообщилаУкраинская правда , ссылаясь на источники из команды Зеленского.

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Находящиеся в окружении Зеленского собеседники предполагают, что он планирует уволить премьер-министра Шмыгаля. Это связано с его неинициативностью.

"Зеленский устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то даже более эмоциональная вещь, чем просчет. Глава государства хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы" , но не может полностью измениться" , — рассказал один из собеседников УП.

Еще один высокопоставленный собеседник УП заявил, что это уже вторая мера по освобождению Шмыгаля за последние два месяца.

Заменить действующего премьер-министра могут первым вице-премьер-министром — министром экономики Украины Юлией Свириденко. Также по источникам УП на должность рассматривают эксглаву Минрегиона, бывшего председателя правления Нафтогаза Алексея Чернышева.

"Однако относительно его кандидатуры есть сомнения. Особенно после расследования УП о его связи с директором НАБУ Семеном Кривоносом", — говорится в сообщении.

Напомним, заседание Верховной Рады Украины отложено на неделю, официальной причиной указана подготовка к саммиту НАТО. Нардеп Ярослав Железняк отметил, что настоящая причина - подготовка к значительным кадровым изменениям в правительстве.

Также мы сообщали, что Кабмин согласовал новые кадровые изменения – Андрей Даник возглавит Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее мы писали, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий официально уволен. В понедельник, 1 июля, генпрокурор Андрей Костин подписал приказ о его увольнении.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Офис президента Алексей Чернышов Украина увольнение Юлия Свириденко война в Украине должность

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