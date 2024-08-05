Сливали координаты ПВО — СБУ разоблачила масштабную сеть российских агентов

Задержание подозреваемой. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Служба безопасности Украины нейтрализовала масштабную агентурную сеть Федеральной службы безопасности России, действовавшую в шести областях Украины. Задержанным злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом сообщил пресс-центру СБУ в понедельник, 5 августа.

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Что известно о схеме вражеских агентов

В ведомстве рассказали, что преступная группировка готовила ракетно-бомбовые и дроновые удары РФ по шести регионам Украины. В результате спецоперации одновременно задержали девять агентов в Днепре, Запорожье, Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

По данным спецслужбы, фигуранты действовали отдельно для конспирации, но "замыкались" на одного кадрового сотрудника ФСБ. Его личность уже установили.

"По указанию российского спецслужбиста агенты собирали координаты для огневого поражения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Как известно, фигуранты попали в поле зрения российской спецслужбы как активные комментаторы чатов прокремлевских Telegram-каналов.

После дистанционной вербовки предатели коммуникировали со своим российским куратором из-за анонимных чат-ботов в популярном мессенджере.

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Задержание подозреваемой. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura 1/7 ​ 7

Кто входил в состав преступной группировки

Правоохранители выяснили, что в состав вражеской группы входили две чиновницы. Одна из них — чиновник Днепровского городского совета, другая — руководитель отдела в Южном горсовете в Одесской области.

Все они устанавливали локации ПВО и ключевых электроподстанций для коррекции российских обстрелов по территории обоих регионов.

Еще два агента разведывали места базирования укрепрайонов и огневых позиций тяжелой артиллерии ВСУ вблизи Покровска и Часового Яра.

Их сообщник собирал информацию о местах сосредоточения личного состава и военной техники защитников Курахово в Донецкой области.

Также среди российских агентов были два менеджера и студент университета, которые фиксировали движение эшелонов ВСУ в направлении восточного фронта.

Еще одним предателем оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который "отчитывался" оккупантам о последствиях атаки РФ на одну из гидроэлектростанций Украины.

Какое наказание ждет предателей

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.