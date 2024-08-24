В Киеве Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших военных
В субботу, 24 июня, в Киеве Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память павших украинских героев. Они возложили цветы к Стене памяти.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины (ОП).
Супруги Зеленские почтили память погибших воинов
В пресс-службе Президента отмечают, что Зеленский с супругой прошли по аллее памяти погибших воинов и возложили цветы к Стене памяти.
"Мы всегда будем помнить своих героев и будем благодарны каждому и каждой, кто отстоял нашу государственность, нашу независимость", — сказал глава государства.
Во время церемонии звучал сигнал трубы "Шана!".
"Вечная и светлая память нашим защитникам и защитницам, которые боролись ради свободной Украины", — добавил Зеленский.
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