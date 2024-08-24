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В Киеве Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших военных

24 августа 2024 12:10
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Супруги Зеленские почтили память погибших воинов
Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В субботу, 24 июня, в Киеве Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память павших украинских героев. Они возложили цветы к Стене памяти.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины (ОП).

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Супруги Зеленские почтили память погибших воинов

В пресс-службе Президента отмечают, что Зеленский с супругой прошли по аллее памяти погибших воинов и возложили цветы к Стене памяти.

"Мы всегда будем помнить своих героев и будем благодарны каждому и каждой, кто отстоял нашу государственность, нашу независимость", — сказал глава государства.

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Супруги Зеленских почтили память погибших воинов. Фото: ОП

Во время церемонии звучал сигнал трубы "Шана!".

"Вечная и светлая память нашим защитникам и защитницам, которые боролись ради свободной Украины", — добавил Зеленский.

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Зеленский с женой возложили цветы к Стене памяти. Фото: ОП

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