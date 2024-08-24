Поздравление Залужного с Днем Независимости Украины

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости. Экс-головком Вооруженных Сил Украины напомнил о важной роли военнослужащих в защите государственности.

Об этом сообщил эксголовком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в Tekegram в субботу, 24 августа.

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Поздравление Залужного

В День Независимости Украины Залужный обратился к украинцам с искренним поздравлением.

"Независимость — это те, кто ее защищают", — подписал свой пост Залужный.

Сегодня Украина отмечает свой 33-й день рождения. С праздником украинцев уже поздравил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который отметил, что независимость течет в крови украинцев.

Также с поздравлениями к гражданам и своим собратьям обратились военнослужащие Сухопутных войск ВСУ.