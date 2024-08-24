Поздравление Залужного с Днем Независимости Украины

Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости. Экс-головком Вооруженных Сил Украины напомнил о важной роли военнослужащих в защите государственности.
Об этом сообщил эксголовком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в Tekegram в субботу, 24 августа.
Поздравление Залужного
В День Независимости Украины Залужный обратился к украинцам с искренним поздравлением.
"Независимость — это те, кто ее защищают", — подписал свой пост Залужный.
Сегодня Украина отмечает свой 33-й день рождения. С праздником украинцев уже поздравил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который отметил, что независимость течет в крови украинцев.
Также с поздравлениями к гражданам и своим собратьям обратились военнослужащие Сухопутных войск ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!