В Раде приняли законопроект о статусе военных, участвующих в Курской операции

Верховная Рада. Фото: Верховная Рада

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада Украины одобрила в целом законопроект №11483. Он определяет правовой статус военнослужащих, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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По его словам, 321 депутат поддержал изменения в статью 3 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Согласно проекту закона, действие этого документа будет распространяться на военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, Службы внешней разведки Украины, разведывательных органов Министерства обороны Украины и центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в области охраны государственной границы, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также их семей.

Эти гарантии распространяются как на военнослужащих, проходящих службу на территории Украины, так и на тех, кто выполняет воинскую обязанность за пределами страны, включая территорию государства-агрессора.

"Закон гарантирует военным, воюющим в РФ, в частности в Курской области (участвующим в Курской операции. — Ред.), такие же выплаты и преференции, как на передовой", — отметил депутат.