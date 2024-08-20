Запрет российской церкви в Украине - Зеленский поддержал решение Рады

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Верховная Рада Украины во вторник, 20 августа, приняла законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата. Президент Владимир Зеленский поприветствовал такое решение парламента и отметил его работу.

Об этом украинский лидер сказал во время видеообращения, которое опубликовала его пресс-служба в Telegram.

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"Хочу сегодня отметить работу Верховной Рады. Принят закон о нашей духовной независимости. Это то, о чем мы говорили с членами Рады церквей и религиозных организаций", — сказал он.

По словам Зеленского, на днях он планирует поговорить с представителями Вселенского Патриарха Варфоломея, чтобы и дальше укреплять Украину и наше общество.

Также он отметил принятие закона в поддержку украинских воинов, совершающих защитные операции на российской границе. Президент отметил, что все выплаты, премии и награды точно будут на них распространены с первого дня операции, пока ожидаются документы из парламента.

"Благодарю всех, кто сражается и работает ради нашего государства и людей! Слава Украине!" — добавил украинский лидер.