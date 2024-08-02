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В каких учреждениях процветает коррупция — результаты опроса среди украинцев

2 августа 2024 12:48
Валерия Барановская - редактор
Коррупция в Украине — граждане назвали самые коррумпированные институты
Человек дает взяток. Фото: depositphotos.com
Валерия Барановская - редактор

Опрос по коррупции в Украине показал, что украинцы считают наиболее коррумпированными Государственную таможенную службу, Верховную Раду и Кабинет министров. В то же время, 40% респондентов считают, что эффективно борются с коррупцией сами граждане Украины.

Об этом идет речь в опросе Национального Демократического Института и Киевского международного института социологии.

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Социологическое исследование проводилось среди украинцев в мае 2024 года. В общей сложности было опрошено 2,508 респондентов.

Что касается вопроса о сферах и институтах, где, по мнению опрашиваемых, наиболее распространена коррупция в Украине, тройку лидеров занимают таможня (51%), Верховная Рада (48%) и Кабмин (32%).

Также коррумпированными граждане называют полицию, медицину, органы местной власти и армию, процент ответов составляет менее 30.

Коррупция в Украине
Ответы респондентов о коррупции в Украине. Фото: скриншот

В то же время, 40% опрошенных считают, что эффективно борются с коррупцией сами же граждане Украины, 37% отметили эффективность НАБУ, по 30% респондентов проголосовали за Нацполицию и Центр противодействия коррупции.

Опрос по коррупции в Украине
Кто ведет эффективную борьбу с коррупцией на Украине. Фото: скриншот

Напомним, парламент принял законопроект, позволяющий чиновникам-коррупционерам легально откупиться от отбывания наказания, не теряя должности и не раскрывая своих сообщников и организаторов. Сумма откупных может составлять от 200 тыс. до 200 млн. грн.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что скандальный законопроект о возможности "откупа" для коррупционеров от ответственности за свое преступление будет доработан. Сейчас над этим работает соответствующий парламентский комитет.

Ранее мы писали, что более двух третей граждан Европейского Союза считают, что коррупция широко распространена в их стране. Так проголосовали 95% граждан Греции, Португалии, Мальты и Словении.

Кабинет министров Верховная Рада украинцы коррупция Украина опрос таможня

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