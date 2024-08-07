Будут ли выключать свет 7 августа — объяснение от Минэнерго

Электрик ремонтирует линию электропередач. Фото: Минэнерго

По состоянию на среду, 7 августа, ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. В то же время украинцам нужно экономить электроэнергию.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

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В Минэнерго отмечают, что отключений потребителей от электроснабжения сегодня не будет.

Также энергетики призывают украинцев помочь стабильной работе энергосистемы.

"Призываем всех украинцев рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы — с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это помогает стабильной работе энергосистемы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники энергетических компаний возобновили питание для более 26 тысяч потребителей, обесточивавшихся из-за боевых действий и технологических нарушений.