Будут ли выключать свет 7 августа — объяснение от Минэнерго

В Минэнерго прояснили ситуацию в энергетике и дали прогноз по отключениям света
По состоянию на среду, 7 августа, ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. В то же время украинцам нужно экономить электроэнергию.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
Будут ли выключать свет 7 августа
В Минэнерго отмечают, что отключений потребителей от электроснабжения сегодня не будет.
Также энергетики призывают украинцев помочь стабильной работе энергосистемы.
"Призываем всех украинцев рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы — с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это помогает стабильной работе энергосистемы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работники энергетических компаний возобновили питание для более 26 тысяч потребителей, обесточивавшихся из-за боевых действий и технологических нарушений.
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