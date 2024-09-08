Верещук официально назначили заместителем Ермака.

Ирина Верещук на брифинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Ирину Верещук замглавы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. До этого она возглавляла Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующий указ появился на официальном сайте главы государства в воскресенье, 8 сентября.

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Скриншот указа Зеленского

Напомним, что ранее должность вице-премьера и главы Минреинтеграции она занимала с 4 ноября 2021 года. До этого Верещук была нардепом, избранным в 2019 году по списку "Слуги народа" под номером 29.

Верещук родилась 30 ноября 1979 года, ранее была президентом ОО "Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога". Также она баллотировалась на должность мэра Киева, но проиграла Виталию Кличко.

4 сентября этого года Верещук подала в отставку, а парламент уволил чиновницу только со второй попытки. Новым министром реинтеграции Кабмин избрал ее первого заместителя, Анатолия Стельмаха.