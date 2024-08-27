Для скорейшей стабилизации энергосистемы в Минэнерго призвали украинцев к экономии света

Машинный зал на одной из АЭС в Украине после ремонта. Фото: УНИАН

Чтобы помочь стабилизировать энергосистему, Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию. Сейчас в Украине применяются одновременно графики ограничения мощности и почасовые отключения.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телеканала "Мы — Украина" во вторник, 27 августа.

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Меры стабилизации энергосистемы

По словам заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника, на сегодняшний день есть понимание необходимых мер, чтобы стабилизировать энергосистему.

"Операторы системы распределения применяют и графики ограничения мощности, и графики почасовые, чтобы энергосистема оставалась стабильной", — отметил замминистра.

Также в Минэнерго призвали украинцев потреблять свет экономно — это поможет стабилизировать энергосистему.

Для стабилизации энергосистемы сейчас привлекаются все существующие меры, в частности, операторы применяют и электроэнергию из соседних стран. Также происходит коммуникация с международными партнерами, чтобы получить необходимое оборудование.