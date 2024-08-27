Для скорейшей стабилизации энергосистемы в Минэнерго призвали украинцев к экономии света

В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию
Чтобы помочь стабилизировать энергосистему, Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию. Сейчас в Украине применяются одновременно графики ограничения мощности и почасовые отключения.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телеканала "Мы — Украина" во вторник, 27 августа.
Меры стабилизации энергосистемы
По словам заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника, на сегодняшний день есть понимание необходимых мер, чтобы стабилизировать энергосистему.
"Операторы системы распределения применяют и графики ограничения мощности, и графики почасовые, чтобы энергосистема оставалась стабильной", — отметил замминистра.
Также в Минэнерго призвали украинцев потреблять свет экономно — это поможет стабилизировать энергосистему.
Для стабилизации энергосистемы сейчас привлекаются все существующие меры, в частности, операторы применяют и электроэнергию из соседних стран. Также происходит коммуникация с международными партнерами, чтобы получить необходимое оборудование.
Читайте Новини.LIVE!