Военная помощь от США — Пентагон раскрыл содержание августовского пакета

Пентагон обнародовал содержание нового пакета помощи от США — что передадут
24 августа 2024 10:21
Американские военные автомобили HMMWV. Фото: Посольство США в Украине
Соединенные штаты Америки (США) объявили о новом пакете помощи Украине. Его стоимость составляет 125 млн. долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
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В Минобороны США отметили, что это уже 64-й пакет поддержки для Украины с августа 2021 года. Его ориентировочная стоимость составляет 125 миллионов долларов.
Пакет помощи от США содержит:
- оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);
- боеприпасы к стрелковому оружию;
- медицинское оборудование;
- взрывное оборудование и боеприпасы;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
"Соединенные Штаты и международная коалиция из около 50 членов Альянса и партнеров остаются преданными поддержке храбрых защитников Украины, продолжающих борьбу с российской агрессией", — подчеркнули в Пентагоне.
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