Военная помощь от США — Пентагон раскрыл содержание августовского пакета

Американские военные автомобили HMMWV. Фото: Посольство США в Украине

Соединенные штаты Америки (США) объявили о новом пакете помощи Украине. Его стоимость составляет 125 млн. долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

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В Минобороны США отметили, что это уже 64-й пакет поддержки для Украины с августа 2021 года. Его ориентировочная стоимость составляет 125 миллионов долларов.

Пакет помощи от США содержит:

оборудование и боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты с трубным запуском, с оптическим отслеживанием, с проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

многофункциональные колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

боеприпасы к стрелковому оружию;

медицинское оборудование;

взрывное оборудование и боеприпасы;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

"Соединенные Штаты и международная коалиция из около 50 членов Альянса и партнеров остаются преданными поддержке храбрых защитников Украины, продолжающих борьбу с российской агрессией", — подчеркнули в Пентагоне.