Ситуация в энергосистеме после обстрела — в Укрэнерго рассказали о последствиях атаки

Ремонт электросети. Фото: ДТЭК

В Укрэнерго заявили, что определение влияния сегодняшней массированной атаки на энергосистему и возможных будущих отключений электроэнергии в настоящее время является сложной задачей. Там добавили, что нужно будет откорректировать планы подготовки к зимнему сезону.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко во время брифинга.

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Ситуация в энергосистеме после обстрела

"Пока трудно сказать, насколько эта атака повлияет на планы по восстановлению энергосистемы и на возможность без ограничений поставлять электричество нашим потребителям в сентябре-октябре, но думаю, что до конца дня мы будем понимать ситуацию, и оперативно будут откорректированы усилия по энергообеспечению", — отметил Бойко.

Он также добавил, что при отсутствии обстрелов до конца октября не планировалось существенных ограничений или отключений, поскольку ожидалась минимальная нагрузка на энергосистему в этот период.

"Ясно, что после атаки необходимо будет провести детальный анализ состояния энергосистемы, учесть все изменения, которые, без сомнения, будут отрицательными, и соответственно корректировать планы подготовки к зимнему сезону", — добавил эксперт.