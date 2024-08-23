ЗАЭС на грани блекауты из-за действий россиян

Вид Запорожской АЭС. Фото: УНИАН

Российские войска серьезно повредили одну из двух линий электропередач, заживляющих оккупированную ныне россиянами Запорожскую атомную электростанцию. Поэтому станции грозит полный блекаут, что в свою очередь может привести к ядерной катастрофе.

Об этом 23 августа заявила пресс-служба Энергоатома.

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Российские обстрелы в четверг, 22 августа, повредили внешнюю воздушную линию ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная". Благодаря ей оккупированная ЗАЭС могла питаться от украинской энергетики, чтобы обеспечивать собственные энергозатраты. В настоящее время ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой исключительно одной из двух линий — это ВЛ-750кВ "Днепровская".

В Энергоатоме предупредили, что если выключится и "Днепровская" линия, то на ЗАЭС возникнет аварийная ситуация . Выключатся насосы, охлаждающие активные зоны реакторов и бассейны выдержки топлива ЗАЭС.

"Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора — "Энергоатома", а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику. Это единственный путь к восстановлению ядерной и радиационной безопасности всего континента", — говорится в сообщении.

Оккупанты неоднократно подвергали опасности ЗАЭС

Напомним, что россияне регулярно совершают опасные провокации на территории Запорожской атомной электростанции. В частности, 11 августа там россияне подожгли в градирных автомобильные шины в большом количестве. Впрочем, 14 августа в МАГАТЭ заявили, что не могут дать окончательных выводов о пожаре на атомной станции из-за блокирования доступа к градирне со стороны россиян.